Соловьев Викентий Николаевич
Место рождения
Дата рождения04.11.1860
Дата смерти1914
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1860
Бракосочетание
1892
Жена: Соловьева Анна Львовна
Запись о браке не найдена.
Рождение ребёнка
04.11.1908
Сын: Соловьев Михаил Викентьевич
Мать ребёнка: Соловьева Анна Львовна
Рождение ребёнка
27.03.1914
Сын: Соловьев Борис Викентьевич
Мать ребёнка: Соловьева Анна Львовна
Смерть
1914