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Соловьев Викентий Николаевич

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Место рождения

Николаевка, Ивантеевский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

04.11.1860

Дата смерти

1914

Пол

Мужской

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1860

Отец: Соловьев Николай Михайлович

Мать: Соловьева Агафья Ивановна

Николаевка, Ивантеевский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
1892

Жена: Соловьева Анна Львовна

Запись о браке не найдена.
Рождение ребёнка
04.11.1908

Сын: Соловьев Михаил Викентьевич

Мать ребёнка: Соловьева Анна Львовна

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Рождение ребёнка
27.03.1914

Сын: Соловьев Борис Викентьевич

Мать ребёнка: Соловьева Анна Львовна

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Смерть
1914
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
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