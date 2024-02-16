Рыбакова-Санина Мария Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рыбакова-Санина Мария Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1911

Дата смерти

01.06.1963

Пол

Женский

Добавил:

ез
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.01.1933

Дочь: Баринова Римма Александровна

Отец ребёнка: Рыбаков Александр Алексеевич

Рождение ребёнка
24.07.1937

Дочь: Масанова Вера Александровна

Отец ребёнка: Рыбаков Александр Алексеевич

Навашино, Навашинский, Нижегородская область
Бракосочетание
25.12.1940

Муж: Санин Петр Тимофеевич

Навашино, Навашинский, Нижегородская область
Рождение ребёнка
10.11.1941

Дочь: Анна Петровна

Отец ребёнка: Санин Петр Тимофеевич

Навашино, Навашинский, Нижегородская область
Рождение ребёнка
15.03.1946

Дочь: Карасева Александра Петровна

Отец ребёнка: Санин Петр Тимофеевич

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рыбаков Александр Алексеевич

Смерть
01.06.1963
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
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