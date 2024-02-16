Рыбакова-Санина Мария Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1911
Дата смерти01.06.1963
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
17.01.1933
Дочь: Баринова Римма Александровна
Отец ребёнка: Рыбаков Александр Алексеевич
Рождение ребёнка
24.07.1937
Дочь: Масанова Вера Александровна
Отец ребёнка: Рыбаков Александр Алексеевич
Бракосочетание
25.12.1940
Рождение ребёнка
10.11.1941
Дочь: Анна Петровна
Отец ребёнка: Санин Петр Тимофеевич
Рождение ребёнка
15.03.1946
Дочь: Карасева Александра Петровна
Отец ребёнка: Санин Петр Тимофеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.06.1963