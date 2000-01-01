Ширшов Василий Филиппович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1884
Дата смерти1905
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
31.01.1905
Гагарысова деревня
Дела\DVD_<удалено>\015390\00000043.JPG
Место жительства
Неизвестно
Тобольская губерния, Ишимский уезд, Голышмановская волость, Скарединское общество, Гагарысова деревня
Смерть
1905