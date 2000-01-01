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Ширшов Василий Филиппович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1884

Дата смерти

1905

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1882 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
31.01.1905

Жена: Ширшова Марина Александровна

Гагарысова деревня
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Место жительства
Неизвестно
Тобольская губерния, Ишимский уезд, Голышмановская волость, Скарединское общество, Гагарысова деревня
Смерть
1905
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