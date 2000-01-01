Смотрова Мария Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смотрова Мария Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1912

Дата смерти

12.03.1955

Пол

Женский

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: Мишакин Василий

Мать: Мишакина Анастасия

Рождение ребёнка
1931

Дочь: Смотрова Татьяна Михайловна

Отец ребёнка: Смотров Михаил Владимирович

Рождение ребёнка
19.11.1934

Сын: Смотров Алексей Михайлович

Отец ребёнка: Смотров Михаил Владимирович

Рождение ребёнка
17.09.1937

Дочь: Смотрова Александра Михайловна

Отец ребёнка: Смотров Михаил Владимирович

Рождение ребёнка
28.07.1939

Дочь: Рябченко Тамара Михайловна

Отец ребёнка: Смотров Михаил Владимирович

Смерть
12.03.1955
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