Смотрова Мария Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1912
Дата смерти12.03.1955
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Отец: Мишакин Василий
Мать: Мишакина Анастасия
Рождение ребёнка
1931
Дочь: Смотрова Татьяна Михайловна
Отец ребёнка: Смотров Михаил Владимирович
Рождение ребёнка
19.11.1934
Сын: Смотров Алексей Михайлович
Отец ребёнка: Смотров Михаил Владимирович
Рождение ребёнка
17.09.1937
Дочь: Смотрова Александра Михайловна
Отец ребёнка: Смотров Михаил Владимирович
Рождение ребёнка
28.07.1939
Дочь: Рябченко Тамара Михайловна
Отец ребёнка: Смотров Михаил Владимирович
Смерть
12.03.1955