Каримов (Каримова (Сабирова)) Лариса Мирхатовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.01.1978
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1978
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.08.2002
Дочь: (Каримова (Каримова)) Алина Рузильевна
Отец ребёнка: Каримов Рузиль Назимович
Рождение ребёнка
01.08.2008
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Каримов Рузиль Назимович