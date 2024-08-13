Берестнева (Лызина) Агафья Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБерестнева (Лызина) Агафья Матвеевна

Берестнева (Лызина) Агафья Матвеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1769

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1787

Дочь: (Берестнева) Ксения Алексеевна

Отец ребёнка: Берестнев Алексей Михайлович

Рождение ребёнка
1791

Дочь: (Берестнева) Марфа Алексеевна

Отец ребёнка: Берестнев Алексей Михайлович

Рождение ребёнка
1793

Дочь: (Берестнева) Анна Алексеевна

Отец ребёнка: Берестнев Алексей Михайлович

Рождение ребёнка
1799

Сын: Берестнев Авраам Алексеевич

Отец ребёнка: Берестнев Алексей Михайлович

Рождение ребёнка
1806

Дочь: (Берестнева) Евдокия Алексеевна

Отец ребёнка: Берестнев Алексей Михайлович

Мы используем куки для улучшения работы сайта.