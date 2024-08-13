Берестнева (Лызина) Агафья Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1769
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1787
Дочь: (Берестнева) Ксения Алексеевна
Отец ребёнка: Берестнев Алексей Михайлович
Рождение ребёнка
1791
Дочь: (Берестнева) Марфа Алексеевна
Отец ребёнка: Берестнев Алексей Михайлович
Рождение ребёнка
1793
Дочь: (Берестнева) Анна Алексеевна
Отец ребёнка: Берестнев Алексей Михайлович
Рождение ребёнка
1799
Сын: Берестнев Авраам Алексеевич
Отец ребёнка: Берестнев Алексей Михайлович
Рождение ребёнка
1806
Дочь: (Берестнева) Евдокия Алексеевна
Отец ребёнка: Берестнев Алексей Михайлович