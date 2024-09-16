Королёв Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Королёв Михаил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.09.1946

Сын: Королёв Вячеслав Михайлович

Мать ребёнка: (Королёва) Галина

Рождение ребёнка
1948

Сын: Королёв Анатолий Михайлович

Мать ребёнка: (Королёва) Галина

Рождение ребёнка
1952

Сын: Королёв Валерий Михайлович

Мать ребёнка: (Королёва) Галина

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