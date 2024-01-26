Крылова (Карнилова) Валентина Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крылова (Карнилова) Валентина Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.07.1948

Пол

Женский

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1948

Отец: Ткачев Сергей Николаевич

Мать: Карнилова (Скуратова) Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
26.02.1970

Сын: Вьюнышев Валерий Александрович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
08.09.1973

Сын: Вьюнышев Андрей Александрович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
24.02.1977

Дочь: Рудникова (Крылова) Светлана Григорьевна

Отец ребёнка: Крылов Григорий Федорович

Рождение ребёнка
19.11.1978

Дочь: Жаркова (Крылова) Оксана Григорьевна

Отец ребёнка: Крылов Григорий Федорович

Рождение ребёнка
18.11.1980

Дочь: Рудникова (Крылова) Елена Григорьевна

Отец ребёнка: Крылов Григорий Федорович

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