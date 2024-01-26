Крылова (Карнилова) Валентина Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.07.1948
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1948
Рождение ребёнка
26.02.1970
Сын: Вьюнышев Валерий Александрович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
08.09.1973
Сын: Вьюнышев Андрей Александрович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
24.02.1977
Дочь: Рудникова (Крылова) Светлана Григорьевна
Отец ребёнка: Крылов Григорий Федорович
Рождение ребёнка
19.11.1978
Дочь: Жаркова (Крылова) Оксана Григорьевна
Отец ребёнка: Крылов Григорий Федорович
Рождение ребёнка
18.11.1980
Дочь: Рудникова (Крылова) Елена Григорьевна
Отец ребёнка: Крылов Григорий Федорович