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Милюхин Анатолий Алексеевич

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Место рождения

казахстан, ст.луговая

Дата рождения

24.01.1950

Пол

Мужской

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1950

Отец: Милюшкин Алексей Иванович

Мать: Милюхина Тамара

казахстан, ст.луговая
Место жительства
1950
казахстан, ст.луговая
Работа или профессия
Около 1980
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
краз
Рождение ребёнка
Около 1982

Сын: Милюхин Евгений Анатольевич

Мать ребёнка: не указана

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Рождение ребёнка
Около 1985

Сын: Милюхин Александр Анатольевич

Мать ребёнка: не указана

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Рождение ребёнка
Около 1988

Дочь: Милюхина Елена Анатольевна

Мать ребёнка: не указана

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Место жительства
2022
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
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