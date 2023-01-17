Милюхин Анатолий Алексеевич
Место рожденияказахстан, ст.луговая
Дата рождения24.01.1950
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1950
Отец: Милюшкин Алексей Иванович
Мать: Милюхина Тамара
казахстан, ст.луговая
Место жительства
1950
казахстан, ст.луговая
Работа или профессия
Около 1980
краз
Рождение ребёнка
Около 1982
Сын: Милюхин Евгений Анатольевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1985
Сын: Милюхин Александр Анатольевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1988
Дочь: Милюхина Елена Анатольевна
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
2022