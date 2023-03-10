Титов Василий Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Титов Василий Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1922

Дата смерти

30.03.1942

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922

Отец: Титов Александр

Мать: Титова Мария

Смерть
30.03.1942
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