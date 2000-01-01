(Луканцова) ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Луканцов Михаил
Мать: Луканцова Елена Ефимовна
Рождение ребёнка
Около 1934
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: ?
Рождение ребёнка
20.01.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: ?