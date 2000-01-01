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(Луканцова) ?

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

1880 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Луканцов Михаил

Мать: Луканцова Елена Ефимовна

Рождение ребёнка
Около 1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: ?

Рождение ребёнка
20.01.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евгения

Отец ребёнка: ?

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