Моисеева Матрона Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Моисеева Матрона Степановна

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Место рождения

Окулово, Владимирский уезд, Владимирская губерния

Дата рождения

1863

Пол

Женский

Добавил:

НЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: не указан

Мать: не указана

Окулово, Владимирский уезд, Владимирская губерния
Рождение ребёнка
07.09.1884

Сын: Моисеев Иван Гаврилович

Отец ребёнка: Моисеев Гавриил Яковлевич

Полумихалево, Калязинский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
14.07.1889

Сын: Моисеев Илья Гаврилов

Отец ребёнка: Моисеев Гавриил Яковлевич

Полумихалево, Калязинский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
13.12.1891

Дочь: Моисеева Анастасия Гавриловна

Отец ребёнка: Моисеев Гавриил Яковлевич

Полумихалево, Калязинский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Между 22.07.1894 и Неизвестно

Дочь: Чибрикова Анна Гавриловна

Отец ребёнка: Моисеев Гавриил Яковлевич

Полумихалево, Калязинский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
20.11.1896

Сын: Моисеев Михаил Гаврилович

Отец ребёнка: Моисеев Гавриил Яковлевич

Полумихалево, Калязинский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
05.05.1899

Сын: Моисеев Николай Гаврилович

Отец ребёнка: Моисеев Гавриил Яковлевич

Полумихалево, Калязинский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
22.05.1904

Сын: Моисеев Симеон Гаврилович

Отец ребёнка: Моисеев Гавриил Яковлевич

Полумихалево, Калязинский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
13.09.1904

Сын: Моисеев Сергей Гаврилович

Отец ребёнка: Моисеев Гавриил Яковлевич

Полумихалево, Калязинский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Моисеев Гавриил Яковлевич

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