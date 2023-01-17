Моисеева Матрона Степановна
Место рождения
Дата рождения1863
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.09.1884
Отец ребёнка: Моисеев Гавриил Яковлевич
Рождение ребёнка
14.07.1889
Отец ребёнка: Моисеев Гавриил Яковлевич
Рождение ребёнка
13.12.1891
Дочь: Моисеева Анастасия Гавриловна
Отец ребёнка: Моисеев Гавриил Яковлевич
Рождение ребёнка
Между 22.07.1894 и Неизвестно
Дочь: Чибрикова Анна Гавриловна
Отец ребёнка: Моисеев Гавриил Яковлевич
Рождение ребёнка
20.11.1896
Сын: Моисеев Михаил Гаврилович
Отец ребёнка: Моисеев Гавриил Яковлевич
Рождение ребёнка
05.05.1899
Сын: Моисеев Николай Гаврилович
Отец ребёнка: Моисеев Гавриил Яковлевич
Рождение ребёнка
22.05.1904
Сын: Моисеев Симеон Гаврилович
Отец ребёнка: Моисеев Гавриил Яковлевич
Рождение ребёнка
13.09.1904
Сын: Моисеев Сергей Гаврилович
Отец ребёнка: Моисеев Гавриил Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно