Anita Riekstiņa
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Māris Riekstiņš
Рождение ребёнка
1975
Сын: Edgars Riekstiņš
Отец ребёнка: Māris Riekstiņš
Рождение ребёнка
1976
Сын: Mārtiņs Riekstiņš
Отец ребёнка: Māris Riekstiņš
Рождение ребёнка
30.05.1980
Сын: Jānis Riekstiņš
Отец ребёнка: Māris Riekstiņš
Рождение ребёнка
1983
Сын: Kaspars Riekstiņš
Отец ребёнка: Māris Riekstiņš
Рождение ребёнка
1985
Сын: Juris Riekstiņš
Отец ребёнка: Māris Riekstiņš