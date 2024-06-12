Anita Riekstiņa Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Anita Riekstiņa

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1954 г.р.

Дети

Добавил:

ИШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Māris Riekstiņš

Рождение ребёнка
1975

Сын: Edgars Riekstiņš

Отец ребёнка: Māris Riekstiņš

Рождение ребёнка
1976

Сын: Mārtiņs Riekstiņš

Отец ребёнка: Māris Riekstiņš

Рождение ребёнка
30.05.1980

Сын: Jānis Riekstiņš

Отец ребёнка: Māris Riekstiņš

Рождение ребёнка
1983

Сын: Kaspars Riekstiņš

Отец ребёнка: Māris Riekstiņš

Рождение ребёнка
1985

Сын: Juris Riekstiņš

Отец ребёнка: Māris Riekstiņš

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