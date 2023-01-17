Холькина Матрёна Прохоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1890
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1890
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.?.1907 ст.
Дочь: Холькина Евдокия Фоминична
Отец ребёнка: Холькин Фома Петрович
Скородное, Плавский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно