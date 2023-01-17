Холькина Матрёна Прохоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Холькина Матрёна Прохоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1890 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.?.1907 ст.

Дочь: Холькина Евдокия Фоминична

Отец ребёнка: Холькин Фома Петрович

Скородное, Плавский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Холькин Фома Петрович

Смерть
Неизвестно
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