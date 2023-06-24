Июда (Иуда) Михаилов (Михайлович)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1758
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758
Отец: Михаил
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Зачеренье, Гдовский уезд, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
1790
Сын: Аммос (Амос) Иудин
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Евфросиния Иудина
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1794
Сын: Иван Иудин
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1796
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1797
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1802
Дочь: Марина Иудина
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1804
Дочь: Агриппина Иудина
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно