Июда (Иуда) Михаилов (Михайлович) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Июда (Иуда) Михаилов (Михайлович)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1758

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

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Дети

1790 г.р.
1791 г.р.
1794 г.р.
1796 г.р.
Скрыто настройками приватности
1802 г.р.

Добавил:

ВЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758

Отец: Михаил

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Зачеренье, Гдовский уезд, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
1790

Сын: Аммос (Амос) Иудин

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1791

Дочь: Евфросиния Иудина

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1794

Сын: Иван Иудин

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1796

Сын: Анкудин (Серим) Иудин

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1797

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1802

Дочь: Марина Иудина

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1804

Дочь: Агриппина Иудина

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

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