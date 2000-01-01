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Курочкина Александра Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1809

Дата смерти

1868

Пол

Женский

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1809

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.08.1826

Дочь: Елизавета Яковлевна

Отец ребёнка: Курочкин Яков Диомидович

Спасский собор
Рождение ребёнка
Около 1828

Сын: Курочкин Федор Яковлевич

Отец ребёнка: Курочкин Яков Диомидович

Рождение ребёнка
Около 1832

Дочь: Ольга Яковлевна

Отец ребёнка: Курочкин Яков Диомидович

Рождение ребёнка
Около 1839

Дочь: Александра Яковлевна

Отец ребёнка: Курочкин Яков Диомидович

Рождение ребёнка
Около 1842

Дочь: Евдокия Яковлевна

Отец ребёнка: Курочкин Яков Диомидович

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1868
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