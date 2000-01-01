Курочкина Александра Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1809
Дата смерти1868
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1809
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.08.1826
Дочь: Елизавета Яковлевна
Отец ребёнка: Курочкин Яков Диомидович
Спасский собор
Рождение ребёнка
Около 1828
Отец ребёнка: Курочкин Яков Диомидович
Рождение ребёнка
Около 1832
Дочь: Ольга Яковлевна
Отец ребёнка: Курочкин Яков Диомидович
Рождение ребёнка
Около 1839
Дочь: Александра Яковлевна
Отец ребёнка: Курочкин Яков Диомидович
Рождение ребёнка
Около 1842
Дочь: Евдокия Яковлевна
Отец ребёнка: Курочкин Яков Диомидович
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1868