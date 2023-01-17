Мухайба
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1820
Сын: Бикбатыр Минкамов
Отец ребёнка: Минкам Усманов
Рождение ребёнка
1826
Сын: Аубакир Минкамов
Отец ребёнка: Минкам Усманов
Рождение ребёнка
1828
Сын: Абуталап (Абдуллатыф) Минкамов
Отец ребёнка: Минкам Усманов
Рождение ребёнка
1831
Отец ребёнка: Минкам Усманов
Рождение ребёнка
1840
Сын: Хаммат Минкамов
Отец ребёнка: Минкам Усманов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Минкам Усманов
Смерть
Неизвестно