Мухайба — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мухайба

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1820

Сын: Бикбатыр Минкамов

Отец ребёнка: Минкам Усманов

Большое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1826

Сын: Аубакир Минкамов

Отец ребёнка: Минкам Усманов

Большое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1828

Сын: Абуталап (Абдуллатыф) Минкамов

Отец ребёнка: Минкам Усманов

Большое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1831

Сын: Мухаметлатып Минкамов

Отец ребёнка: Минкам Усманов

Большое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1840

Сын: Хаммат Минкамов

Отец ребёнка: Минкам Усманов

Большое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Минкам Усманов

Смерть
Неизвестно
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