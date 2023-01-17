Соколов Анатолий Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соколов Анатолий Федорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1928

Дата смерти

1978

Пол

Мужской

Отец

1898 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928

Отец: Соколов Федор Яковлевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.12.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Соколова Таисия Павловна

Коростовицы, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
1978
Волосово, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область
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