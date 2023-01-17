Соколов Анатолий Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1928
Дата смерти1978
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928
Отец: Соколов Федор Яковлевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.12.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Соколова Таисия Павловна
Коростовицы, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
1978
Волосово, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область