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Бирюков Афанасий Иванович
Бирюков Афанасий Иванович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1781
Дата смерти
1783
Пол
Мужской
Отец
Бирюков Иван Васильевич
1741 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
Отец:
Бирюков Иван Васильевич
Мать: не указана
Смерть
1783
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