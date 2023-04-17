Бирюков Афанасий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бирюков Афанасий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1781

Дата смерти

1783

Пол

Мужской

Отец

1741 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: Бирюков Иван Васильевич

Мать: не указана

Смерть
1783
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