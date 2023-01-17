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Милюшкин Николай Иванович

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Место рождения

Тайна, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край

Дата рождения

16.11.1908

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1908

Отец: Милюшкин Иван Спиридонович

Мать: Милюшкина Лукерья Павловна

Тайна, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
Место жительства
1908
Тайна, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
Бракосочетание
Около 1928

Жена: Милюшкина Капитолина

Место жительства
Около 1930
Сретенск, Сретенский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
1940

Сын: Милюшкин Виталий Николаевич

Мать ребёнка: Милюшкина Капитолина

Сретенск, Сретенский муниципальный район, Забайкальский край
Награда
Около 1945
орден отечественной войны 2 степени
Призыв на военную службу
Около 1945
участвовал в боевых действиях с августа по сентябрь 1945 года на забайкальском фронте в составе 17 армии 754сп 209 сд. старший сержант
Награда
Около 1945
медаль за победу над японией
Место жительства
После 1960
Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Милюшкина Тамара Николаевна

Мать ребёнка: Милюшкина Капитолина

Сретенск, Сретенский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Милюшкина Нина Николаевна

Мать ребёнка: Милюшкина Капитолина

Сретенск, Сретенский муниципальный район, Забайкальский край
Смерть
Неизвестно
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