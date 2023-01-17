Милюшкин Николай Иванович
Место рождения
Дата рождения16.11.1908
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1908
Место жительства
1908
Бракосочетание
Около 1928
Жена: Милюшкина Капитолина
Место жительства
Около 1930
Рождение ребёнка
1940
Сын: Милюшкин Виталий Николаевич
Мать ребёнка: Милюшкина Капитолина
Награда
Около 1945
орден отечественной войны 2 степени
Призыв на военную службу
Около 1945
участвовал в боевых действиях с августа по сентябрь 1945 года на забайкальском фронте в составе 17 армии 754сп 209 сд. старший сержант
Награда
Около 1945
медаль за победу над японией
Место жительства
После 1960
Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Милюшкина Тамара Николаевна
Мать ребёнка: Милюшкина Капитолина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Милюшкина Нина Николаевна
Мать ребёнка: Милюшкина Капитолина
Смерть
Неизвестно