Митрохина Мелания
Место рожденияНе указано
Дата рождения1891
Дата смерти1943
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1906
Сын: Митрохин Исидор
Отец ребёнка: Митрохин Сергей Осипович
Рождение ребёнка
13.04.1910
Дочь: Зубкова Анна Сергеевна
Отец ребёнка: Митрохин Сергей Осипович
Черновольск
Возможно Минск
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Павлина Евдокия Сергеевна
Отец ребёнка: Митрохин Сергей Осипович
Черновольск
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Грязнова Прасковья (Пана) Сергеевна
Отец ребёнка: Митрохин Сергей Осипович
Россия, д. Переход Яи
Смерть
1943