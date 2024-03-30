Митрохина Мелания — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Митрохина Мелания

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1891

Дата смерти

1943

Пол

Женский

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1906

Сын: Митрохин Исидор

Отец ребёнка: Митрохин Сергей Осипович

Рождение ребёнка
13.04.1910

Дочь: Зубкова Анна Сергеевна

Отец ребёнка: Митрохин Сергей Осипович

Черновольск
Возможно Минск
Рождение ребёнка
1911

Дочь: Павлина Евдокия Сергеевна

Отец ребёнка: Митрохин Сергей Осипович

Черновольск
Рождение ребёнка
1928

Дочь: Грязнова Прасковья (Пана) Сергеевна

Отец ребёнка: Митрохин Сергей Осипович

Россия, д. Переход Яи
Смерть
1943
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