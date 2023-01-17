Домна Дмитриева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1663
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1663
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1693
Дочь: Марфа Иванова
Отец ребёнка: Еким Леонтьев
РГАДА ф.350 оп.1 д.493 Красное с деревнями 1710 владельческое
Рождение ребёнка
1705
Сын: Федор Екимов
Отец ребёнка: Еким Леонтьев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Еким Леонтьев
Смерть
Неизвестно