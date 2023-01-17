Домна Дмитриева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Домна Дмитриева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1663

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1660 г.р.

Дети

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1663

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1693

Дочь: Марфа Иванова

Отец ребёнка: Еким Леонтьев

Красное, Ярославский муниципальный район, Ярославская область
РГАДА ф.350 оп.1 д.493 Красное с деревнями 1710 владельческое
Рождение ребёнка
1705

Сын: Федор Екимов

Отец ребёнка: Еким Леонтьев

Красное, Ярославский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Еким Леонтьев

Смерть
Неизвестно
Красное, Ярославский муниципальный район, Ярославская область
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