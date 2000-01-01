Живодеров Максим Григорьев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1768
Дата смерти1831
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1768
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1785
Дочь: Кандалова Ирина Максимова
Мать ребёнка: Анна
Рождение ребёнка
Вычислено 1802
Дочь: Немнонова Марфа Максимова
Мать ребёнка: Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна
Смерть
1831