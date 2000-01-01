Живодеров Максим Григорьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Живодеров Максим Григорьев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1768

Дата смерти

1831

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1768

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1785

Дочь: Кандалова Ирина Максимова

Мать ребёнка: Анна

Рождение ребёнка
Вычислено 1802

Дочь: Немнонова Марфа Максимова

Мать ребёнка: Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна

Смерть
1831
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