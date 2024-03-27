Абдулмазитова (Ярмухаметова) Гульзагида
Место рожденияИшлы, Башкортостан, Россия
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1849
Сын: Мазитов Гатаулла Кинзябулатович
Отец ребёнка: Абдулмазитов Кинзябулат
Ишлы, Башкортостан, Россия
Рождение ребёнка
1852
Сын: Мазитов Гайниятулла Кинзябулатович
Отец ребёнка: Абдулмазитов Кинзябулат
Ишлы, Башкортостан, Россия
Рождение ребёнка
1856
Сын: Мазитов Зиниятулла Кинзябулатович
Отец ребёнка: Абдулмазитов Кинзябулат
Ишлы, Башкортостан, Россия
Рождение ребёнка
01.01.1865
Сын: Мазитов Мухаметюсуп Кинзябулатович
Отец ребёнка: Абдулмазитов Кинзябулат
Ишлы, Башкортостан, Россия
Рождение ребёнка
1873
Дочь: Галима Кинзибулатовна
Отец ребёнка: Абдулмазитов Кинзябулат
Ишлы, Башкортостан, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мазитов Мухаметзариф Кинзябулатович
Отец ребёнка: Абдулмазитов Кинзябулат
Ишлы, Башкортостан, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мазитов Мухаметгариф Кинзябулатович
Отец ребёнка: Абдулмазитов Кинзябулат
Ишлы, Башкортостан, Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно