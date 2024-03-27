Абдулмазитова (Ярмухаметова) Гульзагида — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абдулмазитова (Ярмухаметова) Гульзагида

Место рождения

Ишлы, Башкортостан, Россия

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Ишлы, Башкортостан, Россия
Рождение ребёнка
1849

Сын: Мазитов Гатаулла Кинзябулатович

Отец ребёнка: Абдулмазитов Кинзябулат

Ишлы, Башкортостан, Россия
Рождение ребёнка
1852

Сын: Мазитов Гайниятулла Кинзябулатович

Отец ребёнка: Абдулмазитов Кинзябулат

Ишлы, Башкортостан, Россия
Рождение ребёнка
1856

Сын: Мазитов Зиниятулла Кинзябулатович

Отец ребёнка: Абдулмазитов Кинзябулат

Ишлы, Башкортостан, Россия
Рождение ребёнка
01.01.1865

Сын: Мазитов Мухаметюсуп Кинзябулатович

Отец ребёнка: Абдулмазитов Кинзябулат

Ишлы, Башкортостан, Россия
Рождение ребёнка
1873

Дочь: Галима Кинзибулатовна

Отец ребёнка: Абдулмазитов Кинзябулат

Ишлы, Башкортостан, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мазитов Мухаметзариф Кинзябулатович

Отец ребёнка: Абдулмазитов Кинзябулат

Ишлы, Башкортостан, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мазитов Мухаметгариф Кинзябулатович

Отец ребёнка: Абдулмазитов Кинзябулат

Ишлы, Башкортостан, Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Абдулмазитов Кинзябулат

Смерть
Неизвестно
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