Комаров Алексей Никанорович
Место рождения
Дата рождения13.10.1879
Дата смерти31.03.1977
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1879
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1884 по 1897
Тула, город Тула, Тульская область
Место жительства
С 1897 по 1820
Место жительства
С 1920 по 1922
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1922 по 1977
Смерть
31.03.1977
Москва или пос. Пески, Московская область