Комаров Алексей Никанорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКомаров Алексей Никанорович

Комаров Алексей Никанорович

avatar

Место рождения

Скородное, Данковский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

13.10.1879

Дата смерти

31.03.1977

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.

Копии:
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1879

Отец: не указан

Мать: не указана

Скородное, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Место жительства
С 1884 по 1897
Тула, город Тула, Тульская область
Место жительства
С 1897 по 1820
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1920 по 1922
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1922 по 1977
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
31.03.1977
Москва или пос. Пески, Московская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close