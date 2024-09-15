Ягодина (Щеглова) Прасковья Дементьевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Щеглов Дементий
Мать: не указана
Ставчаны (бывшее Потаповао)
Рождение ребёнка
1915
Сын: Ягодин Афанасий
Отец ребёнка: Ягодин Сергей
Рождение ребёнка
1917
Сын: Ягодин Гавриил
Отец ребёнка: Ягодин Сергей
Рождение ребёнка
20.09.1922
Дочь: (Ягодина (Плотникова)) Наталья
Отец ребёнка: Ягодин Сергей
Пилипы-Хребтиевские, Ушицкий уезд
Рождение ребёнка
04.09.1924
Дочь: (Ягодина (Савельева)) Васса
Отец ребёнка: Ягодин Сергей
Пилипы-Хребтиевские, Ушицкий уезд
Рождение ребёнка
15.10.1927
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ягодин Сергей
Смерть
Неизвестно