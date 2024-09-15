Ягодина (Щеглова) Прасковья Дементьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ягодина (Щеглова) Прасковья Дементьевна

Место рождения

Ставчаны, Хмельницька область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Щеглов Дементий

Мать: не указана

Ставчаны, Хмельницька область
Ставчаны (бывшее Потаповао)
Рождение ребёнка
1915

Сын: Ягодин Афанасий

Отец ребёнка: Ягодин Сергей

Рождение ребёнка
1917

Сын: Ягодин Гавриил

Отец ребёнка: Ягодин Сергей

Рождение ребёнка
20.09.1922

Дочь: (Ягодина (Плотникова)) Наталья

Отец ребёнка: Ягодин Сергей

Пилипы-Хребтиевские, Хмельницька область
Пилипы-Хребтиевские, Ушицкий уезд
Рождение ребёнка
04.09.1924

Дочь: (Ягодина (Савельева)) Васса

Отец ребёнка: Ягодин Сергей

Пилипы-Хребтиевские, Хмельницька область
Пилипы-Хребтиевские, Ушицкий уезд
Рождение ребёнка
15.10.1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ягодин Сергей

Смерть
Неизвестно

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