Надточий Иван Федорович
Место рождения
Дата рождения1772
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1798
Мать ребёнка: Надточая Пелагея Евдокимовна
Рождение ребёнка
1800
Дочь: (Надточая) Мелания Ивановна
Мать ребёнка: Надточая Пелагея Евдокимовна
Рождение ребёнка
1813
Сын: Надточий Филимон Иванович
Мать ребёнка: Надточая Пелагея Евдокимовна
Рождение ребёнка
1819
Сын: Надточий Никифор Иванович
Мать ребёнка: Надточая Пелагея Евдокимовна
Смерть
Неизвестно