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Надточий Иван Федорович

Место рождения

Криски, Чернігівська область

Дата рождения

1772

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

УИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772

Отец: Надточий Фёдор Кодратович

Мать: Надточая Матрона Петровна

Криски, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Надточая Пелагея Евдокимовна

Рождение ребёнка
1798

Сын: Надточий Михаил Иванович

Мать ребёнка: Надточая Пелагея Евдокимовна

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1800

Дочь: (Надточая) Мелания Ивановна

Мать ребёнка: Надточая Пелагея Евдокимовна

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1813

Сын: Надточий Филимон Иванович

Мать ребёнка: Надточая Пелагея Евдокимовна

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1819

Сын: Надточий Никифор Иванович

Мать ребёнка: Надточая Пелагея Евдокимовна

Криски, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно

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