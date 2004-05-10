Лузина (Шилова) Вера Ксенофонтовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лузина (Шилова) Вера Ксенофонтовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1910

Сын: Лузин Алексей Петрович

Отец ребёнка: Лузин Пётр Фёдорович

Рождение ребёнка
30.04.1911

Дочь: Митрофанова Глафира Петровна

Отец ребёнка: Лузин Пётр Фёдорович

Рождение ребёнка
21.02.1921

Дочь: Калинина Валентина Петровна

Отец ребёнка: Лузин Пётр Фёдорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лузин Николай Петрович

Отец ребёнка: Лузин Пётр Фёдорович

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