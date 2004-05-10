Лузина (Шилова) Вера Ксенофонтовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1910
Отец ребёнка: Лузин Пётр Фёдорович
Рождение ребёнка
30.04.1911
Дочь: Митрофанова Глафира Петровна
Отец ребёнка: Лузин Пётр Фёдорович
Рождение ребёнка
21.02.1921
Дочь: Калинина Валентина Петровна
Отец ребёнка: Лузин Пётр Фёдорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Лузин Пётр Фёдорович