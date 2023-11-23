Прасковья Алексеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прасковья Алексеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1810 г.р.

Мать

1810 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДВ
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Место
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Рождение
1835

Отец: Алексей Семенов

Мать: Арина Федорова

ф.1274 опись 1 Подворовая опись 1848г №38 Сергей Семенов (28) 43 Жена Марфа Алексеева (36) 50 1й сын Иван (3) 17 2й сын Ефим (н/р) 7 Дочь Пелагея (н/р) 14 Сергея мать Степанида Алексеева... Показать все
Смерть
Неизвестно

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