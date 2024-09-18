Радзевич Якуб
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1834
Мать ребёнка: Радзевич (Вильковская Вилковская) Анна (Анеля)
Рождение ребёнка
Около 1834
Мать ребёнка: Радзевич (Вильковская Вилковская) Анна (Анеля)
Рождение ребёнка
25.07.1849
Дочь: Радзевич Анна Якубовна
Мать ребёнка: Радзевич (Вильковская Вилковская) Анна (Анеля)
Рождение ребёнка
25.02.1855
Дочь: Радзевич Марьянна Якубовна
Мать ребёнка: Радзевич (Вильковская Вилковская) Анна (Анеля)
Бракосочетание
16.11.1864
Смерть
Неизвестно