Радзевич Якуб — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Радзевич Якуб

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1834

Сын: Радзевич Матеуш Якубович

Мать ребёнка: Радзевич (Вильковская Вилковская) Анна (Анеля)

Рождение ребёнка
Около 1834

Сын: Радзевич Якуб Якубович

Мать ребёнка: Радзевич (Вильковская Вилковская) Анна (Анеля)

Рождение ребёнка
25.07.1849

Дочь: Радзевич Анна Якубовна

Мать ребёнка: Радзевич (Вильковская Вилковская) Анна (Анеля)

Кармелава, Kauno rajono savivaldybė, Kauno apskritis
Рождение ребёнка
25.02.1855

Дочь: Радзевич Марьянна Якубовна

Мать ребёнка: Радзевич (Вильковская Вилковская) Анна (Анеля)

Кармелава, Kauno rajono savivaldybė, Kauno apskritis
Бракосочетание
16.11.1864

Жена: Радзевич (Вильковская Вилковская) Анна (Анеля)

Кармелава, Kauno rajono savivaldybė, Kauno apskritis
Смерть
Неизвестно

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