- Пелагея Иванова
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1802
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Вычислено 1802
Отец: не указан
Мать: не указана
Отец Иван Гаврилов с.Егидерево По браку ее год рождения 1822-22=1800
Бракосочетание
22.01.1822 ст.
Муж: - Федот Якимов
Рождение ребёнка
Вычислено 1825
Сын: - Харитон Федотов
Отец ребёнка: - Федот Якимов
Рождение ребёнка
Вычислено 1832
Сын: - Андрей Федотов
Отец ребёнка: - Федот Якимов
Смерть
Неизвестно