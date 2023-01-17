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- Пелагея Иванова

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Место рождения

Егидерево, Верхнеуслонский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

Вычислено 1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1802 г.р.

Дети

Вычислено 1825 г.р.
Вычислено 1832 г.р.

Добавил:

ЕХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1802

Отец: не указан

Мать: не указана

Егидерево, Верхнеуслонский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Отец Иван Гаврилов с.Егидерево По браку ее год рождения 1822-22=1800
Бракосочетание
22.01.1822 ст.

Муж: - Федот Якимов

Майдан, Верхнеуслонский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Вычислено 1825

Сын: - Харитон Федотов

Отец ребёнка: - Федот Якимов

Майдан, Верхнеуслонский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Вычислено 1832

Сын: - Андрей Федотов

Отец ребёнка: - Федот Якимов

Майдан, Верхнеуслонский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
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