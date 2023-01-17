Соколова (Дубинович) Февронья Лукьяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соколова (Дубинович) Февронья Лукьяновна

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Место рождения

Petrovichi, Vitebsk Region Belarus

Дата рождения

1912

Дата смерти

1999

Пол

Женский

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: Дубинович Лукьян Михайлович

Мать: Дубинович Вера Фёдоровна

Petrovichi, Vitebsk Region Belarus
Бракосочетание
1934

Муж: Соколов Григорий Павлович

Рождение ребёнка
1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Соколов Григорий Павлович

Milkonty
Рождение ребёнка
1935

Сын: Соколов Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Соколов Григорий Павлович

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1999
Похороны
Неизвестно
Швенчёнис, Švenčionių rajono savivaldybė, Vilniaus apskritis
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