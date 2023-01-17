Соколова (Дубинович) Февронья Лукьяновна
Место рожденияPetrovichi, Vitebsk Region Belarus
Дата рождения1912
Дата смерти1999
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Petrovichi, Vitebsk Region Belarus
Бракосочетание
1934
Рождение ребёнка
1934
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Соколов Григорий Павлович
Milkonty
Рождение ребёнка
1935
Отец ребёнка: Соколов Григорий Павлович
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1999
Похороны
Неизвестно
Швенчёнис, Švenčionių rajono savivaldybė, Vilniaus apskritis