Попов Василий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.05.1935
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1935
Отец: Попов Иван Семенович
Мать: Попова Дарья Родионовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Попова (Бондарева) Мария Лукьяновна
Рождение ребёнка
?.09.?
Мать ребёнка: Попова (Бондарева) Мария Лукьяновна
Хохол-Тростянка, Острогожский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
06.08.1962
Веретье, Острогожский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно
Каширское, Каширский муниципальный район, Воронежская область