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Попов Василий Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.05.1935

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1935

Отец: Попов Иван Семенович

Мать: Попова Дарья Родионовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Попов Иван Васильевич

Мать ребёнка: Попова (Бондарева) Мария Лукьяновна

Рождение ребёнка
?.09.?

Сын: Попов Сергей Васильевич

Мать ребёнка: Попова (Бондарева) Мария Лукьяновна

Хохол-Тростянка, Острогожский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
06.08.1962

Жена: Попова (Бондарева) Мария Лукьяновна

Веретье, Острогожский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно
Каширское, Каширский муниципальный район, Воронежская область

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