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Закарья Юнусовна
Закарья Юнусовна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1938
Дата смерти
1947
Пол
Женский
Отец
Минхаиров Юнус Хафизович
1898 г.р.
Мать
Закия Харисовна
1895 г.р.
Дети
Не указаны
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ИТ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938
Отец:
Минхаиров Юнус Хафизович
Мать:
Закия Харисовна
Смерть
1947
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