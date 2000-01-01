Закарья Юнусовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Закарья Юнусовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1938

Дата смерти

1947

Пол

Женский

Отец

1898 г.р.

Мать

1895 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938

Отец: Минхаиров Юнус Хафизович

Мать: Закия Харисовна

Смерть
1947
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