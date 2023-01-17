Чушкин Геннадий Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНе указана
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Отец: Чушкин Алексей
Мать: Чушкина Зинаида
Рождение ребёнка
09.04.1979
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Прокопец Надежда Михайловна
Саратов, город Саратов, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно