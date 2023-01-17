Чушкин Геннадий Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧушкин Геннадий Алексеевич

Чушкин Геннадий Алексеевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Не указана

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1943 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

НЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение

Отец: Чушкин Алексей

Мать: Чушкина Зинаида

Рождение ребёнка
09.04.1979

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Прокопец Надежда Михайловна

Саратов, город Саратов, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прокопец Надежда Михайловна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close