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Смирнов Николай Иванович

Место рождения

Погост Дмитриевский, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Погост Дмитриевский, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
30.01.1909 ст.

Жена: Смирнова Пелагея Григорьевна

Погост Дмитриевский, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
14.12.1909 ст.

Дочь: Смирнова Зоя Николаевна

Мать ребёнка: Смирнова Пелагея Григорьевна

Погост Дмитриевский, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
14.05.1911 ст.

Дочь: Смирнова Юлия Николаевна

Мать ребёнка: Смирнова Пелагея Григорьевна

Погост Дмитриевский, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
14.05.1911 ст.

Дочь: Смирнова Александра Николаевна

Мать ребёнка: Смирнова Пелагея Григорьевна

Погост Дмитриевский, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Работа или профессия
1911
Погост Дмитриевский, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Псаломщик Димитриевской Озерковской церкви Вологодского уезда.
Рождение ребёнка
29.08.1912 ст.

Дочь: Смирнова Вера Николаевна

Мать ребёнка: Смирнова Пелагея Григорьевна

Погост Дмитриевский, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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