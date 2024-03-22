Смирнов Николай Иванович
Место рождения
Дата рождения1890
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Бракосочетание
30.01.1909 ст.
Рождение ребёнка
14.12.1909 ст.
Дочь: Смирнова Зоя Николаевна
Мать ребёнка: Смирнова Пелагея Григорьевна
Рождение ребёнка
14.05.1911 ст.
Дочь: Смирнова Юлия Николаевна
Мать ребёнка: Смирнова Пелагея Григорьевна
Рождение ребёнка
14.05.1911 ст.
Дочь: Смирнова Александра Николаевна
Мать ребёнка: Смирнова Пелагея Григорьевна
Работа или профессия
1911
Псаломщик Димитриевской Озерковской церкви Вологодского уезда.
Рождение ребёнка
29.08.1912 ст.
Дочь: Смирнова Вера Николаевна
Мать ребёнка: Смирнова Пелагея Григорьевна
Смерть
Неизвестно