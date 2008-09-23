Пацианскмй Валерий Аркадьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пацианскмй Валерий Аркадьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.04.1949

Дата смерти

23.09.2008

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Дети

1981 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1949

Отец: не указан

Мать: Пацианская Ирина Сергеевна

Рождение ребёнка
24.02.1981

Сын: Пацианский Вячеслав Валерьевич

Мать ребёнка: Пацианская Нина Анатольевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пацианская Нина Анатольевна

Смерть
23.09.2008
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