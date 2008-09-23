Пацианскмй Валерий Аркадьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.04.1949
Дата смерти23.09.2008
ПолМужской
ОтецНе указан
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1949
Отец: не указан
Рождение ребёнка
24.02.1981
Сын: Пацианский Вячеслав Валерьевич
Мать ребёнка: Пацианская Нина Анатольевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Пацианская Нина Анатольевна
Смерть
23.09.2008