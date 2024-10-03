Бирчиков Алексей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Бирчиков Марк
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бирчикова Акулина
Рождение ребёнка
05.05.1877
Сын: Бирчиков Афанасий
Мать ребёнка: Бирчикова Акулина
Старое Чемоданово, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Смерть
Неизвестно