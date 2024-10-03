Бирчиков Алексей Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиБирчиков Алексей

Бирчиков Алексей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

1877 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бирчиков Марк

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бирчикова Акулина

Рождение ребёнка
05.05.1877

Сын: Бирчиков Афанасий

Мать ребёнка: Бирчикова Акулина

Старое Чемоданово, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Смерть
Неизвестно

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