Елена Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елена Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1818 г.р.

Дети

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1841

Дочь: Мария Никитична

Отец ребёнка: Никита Фаддеевич

Константинково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1842

Сын: Петр Никитич

Отец ребёнка: Никита Фаддеевич

Константинково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1846

Сын: Степан Никитич

Отец ребёнка: Никита Фаддеевич

Константинково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никита Фаддеевич

Место жительства
Неизвестно
Константинково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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