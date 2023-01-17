Елена Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1819
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Мария Никитична
Отец ребёнка: Никита Фаддеевич
Рождение ребёнка
1842
Сын: Петр Никитич
Отец ребёнка: Никита Фаддеевич
Рождение ребёнка
1846
Сын: Степан Никитич
Отец ребёнка: Никита Фаддеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Никита Фаддеевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно