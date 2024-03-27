Кобзев Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кобзев Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

1904 г.р.
Около 1906 г.р.
1907 г.р.
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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: Кобзев Федор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.07.1904

Сын: Кобзев Иван

Мать ребёнка: Кобзева Дина

Kokand, Uzbekistan
Рождение ребёнка
Около 1906

Сын: Кобзев Федор Иванович

Мать ребёнка: Кобзева Дина

Рождение ребёнка
29.12.1907

Сын: Кобзев Михаил

Мать ребёнка: Кобзева Дина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кобзева Дина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кобзева Дина

Смерть
Неизвестно
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