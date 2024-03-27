Кобзев Иван
Место рожденияНе указано
Дата рождения1880
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: Кобзев Федор
Рождение ребёнка
25.07.1904
Сын: Кобзев Иван
Мать ребёнка: Кобзева Дина
Kokand, Uzbekistan
Рождение ребёнка
Около 1906
Мать ребёнка: Кобзева Дина
Рождение ребёнка
29.12.1907
Сын: Кобзев Михаил
Мать ребёнка: Кобзева Дина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кобзева Дина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кобзева Дина
Смерть
Неизвестно