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Шинелин Алексей Филиппов

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Место рождения

Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха

Дата рождения

1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: не указан

Мать: Настасья Николаевна

Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Домна Алексеевна

Мать ребёнка: Аксинья Дмитриевна

Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аксинья Дмитриевна

Смерть
Неизвестно
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