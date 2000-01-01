Шинелин Алексей Филиппов
Место рожденияНижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
Дата рождения1831
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: не указан
Мать: Настасья Николаевна
Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Домна Алексеевна
Мать ребёнка: Аксинья Дмитриевна
Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Аксинья Дмитриевна
Смерть
Неизвестно