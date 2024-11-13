Кондрашова (Гончаренко) Людмила Павловна 26.04.1951 — найти родственников по фамилии на Familio
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Кондрашова (Гончаренко) Людмила Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.04.1951

Пол

Женский

Отец

Мать

1923 г.р.

Муж

1951 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1976 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.04.1951

Отец: Гончаренко Павел Назарович

Мать: Гончаренко (Папина) Александра Ивановна

Рождение ребёнка
23.11.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кондрашов Юрий Сергеевич

Бракосочетание
07.02.1970

Муж: Кондрашов Юрий Сергеевич

Ангарск, Ангарское, Иркутская область
Рождение ребёнка
31.05.1976

Дочь: Мерзлякова (Кондрашова) Елена Юрьевна

Отец ребёнка: Кондрашов Юрий Сергеевич

Ангарск, Ангарское, Иркутская область
Рождение ребёнка
27.11.1979

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кондрашов Юрий Сергеевич

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