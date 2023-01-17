Стахий Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1868
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1868
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
09.02.1894 ст.
Жена: Евдокия Аполлоновна
Ламаниха, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
13.10.1896 ст.
Дочь: Анна Стахиевна
Мать ребёнка: Евдокия Аполлоновна
ГАВО. Ф. 496. Оп. 8. Д. 592 ( Метрические книги церквей Вологодского уезда за 1896 год: Космо-Демьянская Синдошская церковь). Л. 678.
Рождение ребёнка
13.07.1899 ст.
Дочь: Олимпиада Стахиевна
Мать ребёнка: Евдокия Аполлоновна
Смерть
Неизвестно