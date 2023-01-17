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Стахий Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1868 г.р.

Дети

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1868

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
09.02.1894 ст.

Жена: Евдокия Аполлоновна

Ламаниха, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
13.10.1896 ст.

Дочь: Анна Стахиевна

Мать ребёнка: Евдокия Аполлоновна

Бербекино, Вепревская волость, Вологодский уезд
ГАВО. Ф. 496. Оп. 8. Д. 592 ( Метрические книги церквей Вологодского уезда за 1896 год: Космо-Демьянская Синдошская церковь). Л. 678.
Рождение ребёнка
13.07.1899 ст.

Дочь: Олимпиада Стахиевна

Мать ребёнка: Евдокия Аполлоновна

Бербекино, Вепревская волость, Вологодский уезд
Смерть
Неизвестно
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