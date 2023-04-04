Мандельштам Леопольд (Лейб Файвелевич) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мандельштам Леопольд (Лейб Файвелевич)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1839

Дата смерти

1913

Пол

Мужской

Отец

1803 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: Мандельштам Файвель (Эмиль) Йоселевич

Мать: ?

Смерть
1913
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