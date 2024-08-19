Евсигнеев Михаил Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евсигнеев Михаил Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

ПБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Евсигнеев Михаил Васильевич

Мать: Евсигнеева Акилина Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Ивано-Франковск, Івано-Франківська область
Смерть
Неизвестно

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