Хоршева Анна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хоршева Анна Васильевна

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Место рождения

Починки, Починковский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

06.09.1897

Дата смерти

26.11.1975

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1897

Отец: Шигонцев Василий

Мать: не указана

Починки, Починковский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1920

Сын: Хоршев Николай Павлович

Отец ребёнка: Хоршев Павел Ефимович

Починки, Починковский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
01.02.1922

Дочь: Кукушкина Клавдия Павловна

Отец ребёнка: Хоршев Павел Ефимович

Рождение ребёнка
1924

Сын: Хоршев Алексей Павлович

Отец ребёнка: не указан

Починки, Починковский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
05.11.1925

Дочь: Плакса Нина Павловна

Отец ребёнка: Хоршев Павел Ефимович

Починки, Починковский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
26.05.1927

Дочь: Смоляр Елена Павловна

Отец ребёнка: Хоршев Павел Ефимович

Починки, Починковский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
14.11.1930

Дочь: Михалева Лидия Павловна

Отец ребёнка: Хоршев Павел Ефимович

Починки, Починковский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
10.08.1933

Сын: Хоршев Анатолий Павлович

Отец ребёнка: Хоршев Павел Ефимович

Починки, Починковский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хоршев Павел Ефимович

Смерть
26.11.1975
Починки, Починковский муниципальный район, Нижегородская область
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