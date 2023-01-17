Хоршева Анна Васильевна
Место рождения
Дата рождения06.09.1897
Дата смерти26.11.1975
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1897
Отец: Шигонцев Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1920
Отец ребёнка: Хоршев Павел Ефимович
Рождение ребёнка
01.02.1922
Дочь: Кукушкина Клавдия Павловна
Отец ребёнка: Хоршев Павел Ефимович
Рождение ребёнка
1924
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
05.11.1925
Дочь: Плакса Нина Павловна
Отец ребёнка: Хоршев Павел Ефимович
Рождение ребёнка
26.05.1927
Дочь: Смоляр Елена Павловна
Отец ребёнка: Хоршев Павел Ефимович
Рождение ребёнка
14.11.1930
Дочь: Михалева Лидия Павловна
Отец ребёнка: Хоршев Павел Ефимович
Рождение ребёнка
10.08.1933
Отец ребёнка: Хоршев Павел Ефимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
26.11.1975