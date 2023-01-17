Погибина (Шилова) Евгения Петровна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1878
Дата смертиОколо 1948
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1878
Отец: Шилов Пётр Александрович
Мать: не указана
мать звали Мария, старший брат Александр (1876?)
Рождение ребёнка
01.01.1908 ст.
Дочь: Крачкевич Нина Александровна
Отец ребёнка: Погибин Александр Петрович
Благовещенск, город Благовещенск, Амурская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 1948
Иваново, Иваново, Ивановская область