Погибина (Шилова) Евгения Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Погибина (Шилова) Евгения Петровна

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Место рождения

Владивосток, Владивостокский, Приморский край

Дата рождения

Около 1878

Дата смерти

Около 1948

Пол

Женский

Добавил:

ЕИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1878

Отец: Шилов Пётр Александрович

Мать: не указана

Владивосток, Владивостокский, Приморский край
мать звали Мария, старший брат Александр (1876?)
Рождение ребёнка
01.01.1908 ст.

Дочь: Крачкевич Нина Александровна

Отец ребёнка: Погибин Александр Петрович

Благовещенск, город Благовещенск, Амурская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Погибин Александр Петрович

Смерть
Около 1948
Иваново, Иваново, Ивановская область
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