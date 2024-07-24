Сидоров Алексей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1909
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сидоров Вячеслав Алексеевич
Мать ребёнка: Сидорова Анастасия Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сидоров Сергей Алексеевич
Мать ребёнка: Сидорова Анастасия Васильевна
Бракосочетание
02.06.1929
с.Поречье, Можайский р-н, Московская обл., Россия
Рождение ребёнка
29.01.1936
Дочь: Симонова Зоя Алексеевна
Мать ребёнка: Сидорова Анастасия Васильевна
Московская обл., Россия
Смерть
Неизвестно