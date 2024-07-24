Сидоров Алексей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сидоров Алексей Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1909

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сидоров Вячеслав Алексеевич

Мать ребёнка: Сидорова Анастасия Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сидоров Сергей Алексеевич

Мать ребёнка: Сидорова Анастасия Васильевна

Бракосочетание
02.06.1929

Жена: Сидорова Анастасия Васильевна

с.Поречье, Можайский р-н, Московская обл., Россия
Рождение ребёнка
29.01.1936

Дочь: Симонова Зоя Алексеевна

Мать ребёнка: Сидорова Анастасия Васильевна

Московская обл., Россия
Смерть
Неизвестно

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