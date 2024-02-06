Калекина Праскева Капитоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение ребёнка
24.07.1897 ст.
Отец ребёнка: Калекин Яков Николаевич
Метрика о рождении: ЦГА Москвы, фонд №203, опись №780, дело №2647, стр. 177 Вишняково село, Обновления Храма Воскресения Христова церковь
Рождение ребёнка
21.10.1899 ст.
Дочь: Калекина Мария Яковлевна
Отец ребёнка: Калекин Яков Николаевич
Метрика о рождении: ЦГА Москвы, фонд №203, опись №777, дело №25, стр. 42. МОСКОВСКИЙ УЕЗД ВИШНЯКОВО СЕЛО, ВОСКРЕСЕНСКАЯ ЦЕРКОВЬ
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно