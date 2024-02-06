Калекина Праскева Капитоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калекина Праскева Капитоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.07.1897 ст.

Сын: Калекин Борис Яковлевич

Отец ребёнка: Калекин Яков Николаевич

Метрика о рождении: ЦГА Москвы, фонд №203, опись №780, дело №2647, стр. 177 Вишняково село, Обновления Храма Воскресения Христова церковь
Рождение ребёнка
21.10.1899 ст.

Дочь: Калекина Мария Яковлевна

Отец ребёнка: Калекин Яков Николаевич

Метрика о рождении: ЦГА Москвы, фонд №203, опись №777, дело №25, стр. 42. МОСКОВСКИЙ УЕЗД ВИШНЯКОВО СЕЛО, ВОСКРЕСЕНСКАЯ ЦЕРКОВЬ
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Калекин Яков Николаевич

Смерть
Неизвестно
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