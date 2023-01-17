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Солдатов Дмитрий Иванович

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Место рождения

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край

Дата рождения

1845

Дата смерти

1854

Пол

Мужской

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: Солдатов Иван Александрович

Мать: Солдатова Феодосия Егоровна

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
1854
Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
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