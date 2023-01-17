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Солдатов Дмитрий Иванович
Солдатов Дмитрий Иванович
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Место рождения
Красногвардейское
, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Дата рождения
1845
Дата смерти
1854
Пол
Мужской
Отец
Солдатов Иван Александрович
1820 г.р.
Мать
Солдатова Феодосия Егоровна
1823 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВТ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845
Отец:
Солдатов Иван Александрович
Мать:
Солдатова Феодосия Егоровна
Красногвардейское
, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
1854
Красногвардейское
, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
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